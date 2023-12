Jim Ratcliffe, imprenditore britannico fra gli uomini più ricchi al mondo, ha comprato un pezzo del Manchester United

Jim Ratcliffe, ricco imprenditore britannico nel settore chimico, ha comprato un pezzo del Manchester United, una delle squadre di calcio più note al mondo. Lo ha annunciato la stessa squadra di calcio con un comunicato in cui aggiunge che Ratcliffe acquisirà fino al 25 per cento delle quote della società.

Da 18 anni la squadra è di proprietà di Malcolm Glazer, un imprenditore statunitense la cui gestione negli ultimi anni è stata assai criticata e discussa. Sebbene sia una delle squadre più titolate nella storia del calcio britannico, oltre che un marchio noto in tutto il mondo, il Manchester United non vince un campionato da dieci anni, e il suo ultimo trofeo internazionale risale al 2017, quando vinse l’Europa League. Nonostante investimenti enormi e un continuo ricambio di dirigenti e allenatori, la squadra non si è più nemmeno avvicinata ai livelli raggiunti quando era gestita da Alex Ferguson, dirigente e allenatore fra il 1986 e il 2013.

Ratcliffe è ritenuto da Bloomberg il 100esimo uomo più ricco al mondo. È il fondatore e proprietario di Ineos, una grossa multinazionale del settore chimico. Nel comunicato in cui annuncia di avere acquistato una quota del Manchester United, Ratcliffe ha promesso di «sbloccare» il potenziale sportivo e commerciale della squadra.