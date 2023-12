La maggior parte dei giornali di oggi si occupa ancora in apertura delle reazioni alla mancata ratifica della riforma del Meccanismo europeo di stabilità da parte dell’Italia, fra le quali quella del ministro dell’Economia Giorgetti che ha detto che lui era invece favorevole all’approvazione. Qualche giornale titola sull’approvazione al Senato della legge di bilancio, che passerà all’esame della Camera dopo Natale per l’approvazione definitiva, altri si occupano della guerra fra Hamas e Israele e della situazione dei civili a Gaza, il Fatto si preoccupa dei controlli sull’utilizzo dei fondi del PNRR, e la Verità torna a un suo vecchio cavallo di battaglia, la campagna contro i vaccini per il coronavirus.