In Francia circa 700 dipendenti di Airbus Atlantic hanno avuto un’intossicazione alimentare dopo una cena aziendale

Circa 700 dipendenti della compagnia Airbus Atlantic, una divisione del noto gruppo industriale Airbus, hanno avuto un attacco di intossicazione alimentare dopo aver partecipato a una cena aziendale di Natale a Montoir-de-Bretagne, sulla costa occidentale della Francia, vicino alla città di Nantes. Le autorità sanitarie locali hanno aperto un’indagine per chiarire cosa sia successo esattamente.

La cena si è svolta lo scorso 14 dicembre nel ristorante interno dell’azienda, e hanno partecipato circa 2.600 persone. Secondo il quotidiano britannico Guardian, il menù comprendeva portate come il foie gras o l’aragosta, e vari dessert tra cui gelato e mousse al cioccolato. Nei giorni successivi alla cena, circa 700 dipendenti hanno iniziato ad avere episodi di vomito e dissenteria. Un portavoce di Airbus Atlantic ha detto al Guardian che nessun dipendente ha riportato sintomi gravi o particolarmente preoccupanti.

Le cause dell’intossicazione alimentare non sono ancora state individuate, ma le autorità sanitarie stanno investigando per capire se sia stata causata da qualche batterio presente negli alimenti oppure dal virus della gastroenterite, un’infiammazione dell’intestino e della mucosa gastrica nota anche come influenza intestinale.

Airbus Atlantic è una sussidiaria di Airbus Group, attivo nel settore aerospaziale e della difesa. A gennaio del 2022 la divisione aveva in totale 13mila dipendenti.