Una nave da crociera norvegese è bloccata nel Mare del Nord senza corrente a causa di un’onda anomala che l’ha colpita

Da giovedì una nave da crociera norvegese è ferma nel Mare del Nord, a circa 200 chilometri dalle coste della Danimarca, a causa di un’interruzione di corrente elettrica provocata da un’onda anomala, che ha raggiunto il ponte di comando dopo che le finestre erano state frantumate da una folata di vento. I motori sono ancora attivi, ma i sistemi radar e di navigazione non funzionano più. La nave si chiama MS Maud ed è di proprietà della società norvegese Hurtigruten Group: era partita da Floroe in Norvegia giovedì mattina e doveva arrivare venerdì a Tilbury nel Regno Unito. A bordo ci sono 266 passeggeri e 131 membri dell’equipaggio: le autorità danesi e la società proprietaria della nave hanno fatto sapere che tutte le persone a bordo sono al sicuro, e che una nave rimorchiatrice sta andando a recuperarla per trainarla in un porto della Danimarca.