Giovedì mattina per alcune ore X non ha funzionato a molti utenti

Giovedì mattina per alcune ore il social network X (già Twitter) non ha funzionato per molti utenti, forse a causa di un aggiornamento alla piattaforma che ne ha limitato l’utilizzo in modo imprevisto. Il sito di X era accessibile ma non si caricavano i post, e la funzione per effettuare ricerche non restituiva risultati. I problemi si sono gradualmente risolti, e intorno alle 8 di mattina italiane il sito è tornato a funzionare. Al momento il social network non ha fornito spiegazioni ufficiali.