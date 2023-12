La notizia principale in apertura su tutti i giornali di oggi è l’accordo raggiunto ieri nella riunione dell’Ecofin fra i ministri dell’Economia e delle Finanze dei paesi dell’Unione Europea sulla riforma del Patto di stabilità, che adesso dovrà essere approvata dal Parlamento europeo; alcuni giornali associano a questa notizia quella dell’intesa fra Parlamento europeo e governi degli stati membri dell’UE su nuove regole per la gestione dei migranti e dei richiedenti asilo fra i vari paesi. La Verità apre invece sull’incontro in Vaticano fra Papa Francesco e i membri della organizzazione non governativa Mediterranea, impegnata nei salvataggi di migranti nel Mediterraneo, mentre Libero titola sulla vicenda della beneficenza di Chiara Ferragni.