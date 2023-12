Il Napoli è stato eliminato dalla Coppa Italia dopo aver perso 4-0 contro il Frosinone

Il Napoli è stato battuto 4-0 dal Frosinone agli ottavi di finale di Coppa Italia ed è stato quindi eliminato dal torneo al primo turno disputato, come già successo nelle ultime due edizioni. Il Frosinone, tredicesimo in Serie A, ha segnato tutti i suoi gol nel secondo tempo, con Enzo Barrenechea, Giuseppe Caso, Walid Cheddira e Abdou Harroui. Per la squadra laziale allenata da Eusebio Di Francesco gli ottavi di finale erano già il miglior risultato di sempre nella competizione: ai quarti incontreranno la vincente di Juventus-Salernitana del 4 gennaio.