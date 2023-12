La notizia principale in apertura sui giornali di oggi è l’intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in chiusura di Atreju, la festa dei giovani di Fratelli d’Italia, durante il quale ha attaccato i leader dell’opposizione Schlein e Conte, Roberto Saviano e Chiara Ferragni. Il Sole 24 Ore apre con le previsioni per l’economia nel 2024, il Fatto si preoccupa per una norma in discussione che potrebbe vietare la pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare, Domani critica la nomina da parte del governo di un manager in una società pubblica, e i giornali sportivi commentano la vittoria in Serie A dell’Inter che aumenta a 4 i punti di vantaggio sulla Juventus in testa alla classifica.