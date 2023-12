Negli ultimi giorni Ucraina e Russia si sono attaccate a vicenda con decine di droni

Per la seconda volta in due giorni, domenica Ucraina e Russia si sono attaccate a vicenda con decine di droni: le contraeree dei due paesi li hanno abbattuti quasi tutti, ma un uomo ucraino è stato ucciso a Odessa dai rottami di un drone abbattuto.

Il grosso degli attacchi è avvenuto nella notte, ma è stato confermato più tardi, in giornata. Il ministero della Difesa russo ha detto che almeno 35 droni ucraini sono stati abbattuti in tre regioni del sud-est della Russia: la maggior parte dei velivoli aveva come obiettivo una base aerea a Morozovsk, nella regione di Rostov, che l’aviazione russa usa per i suoi attacchi sull’Ucraina. Tutti i droni sono stati abbattuti, secondo il ministero.

Sempre domenica la Russia ha lanciato almeno 20 droni di fabbricazione iraniana su varie città del sud e dell’ovest dell’Ucraina. Lanci di droni simili si erano verificati anche nelle serate precedenti, quando entrambe le parti avevano abbattuto decine di velivoli.