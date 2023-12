Pedro Nuno Santos è il nuovo leader del Partito Socialista portoghese

Sabato il Partito Socialista portoghese (PS) ha eletto l’ex ministro delle Infrastrutture Pedro Nuno Santos come il suo nuovo segretario generale e candidato alle elezioni di marzo. Santos ha preso il 62 per cento dei voti, superando il ministro dell’Interno Jose Luis Carneiro, ritenuto più moderato. La sua elezione ha seguito le dimissioni dell’ex leader del partito e primo ministro Antonio Costa, che ha lasciato il suo incarico un mese fa in seguito a un indagine su presunte illegalità nella gestione dei progetti di energia verde da parte del suo governo. Il 10 marzo 2024 si terranno per questo motivo le elezioni generali anticipate.

Pedro Nuno Santos proviene dall’ala di sinistra del partito ed è noto per aver coordinato la creazione del primo governo di Antonio Costa nel 2015, che fu possibile grazie all’appoggio esterno di partiti di estrema sinistra come il Partito Comunista portoghese. Secondo gli ultimi sondaggi in vista delle elezioni i consensi per il suo partito sono pari a quelli del Partito Socialdemocratico (PSD) di centrodestra, guidato da Luis Montenegro, mentre sta crescendo il partito di estrema destra Chega, al terzo posto.

Pubblicità

– Leggi anche: Non era un buon momento per una crisi in Portogallo