Le notizie principali in apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi riguardano la partecipazione del primo ministro britannico Rishi Sunak, di quello albanese Edi Rama e dell’imprenditore Elon Musk ad Atreju, la festa dei giovani di Fratelli d’Italia. Si parla anche delle proteste per l’uccisione di tre ostaggi israeliani nella Striscia di Gaza da parte dell’esercito di Israele, della condanna in primo grado del cardinale Angelo Becciu per peculato e della morte di 61 persone migranti a causa di un naufragio al largo della Libia. Il Sole 24 Ore apre con un articolo sulla situazione dei taxi nelle grandi città, mentre il Manifesto dedica l’apertura alla morte di Toni Negri.

