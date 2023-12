La notizia principale in apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi è la riunione del Consiglio europeo, terminata ieri senza un accordo sul nuovo Patto di stabilità e con il veto ungherese alla modifica al bilancio per consentire l’invio di nuovi fondi all’Ucraina. Il Corriere della Sera apre con un’intervista a Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace detenuta in Iran, il Giornale, Libero e la Verità si occupano del rinvio a giudizio per evasione fiscale della moglie e della suocera del deputato Aboubakar Soumahoro, il Fatto titola sulla partecipazione di Andrea Giambruno ad Atreju, la festa dei giovani di Fratelli d’Italia, e i giornali sportivi aprono sul pareggio con il Genoa della Juventus, che rimane seconda in classifica in Serie A.