Un ragazzo inglese scomparso sei anni fa è stato ritrovato in Francia

Alex Batty, un ragazzo inglese scomparso sei anni fa, è stato ritrovato nel sud della Francia. Batty è originario di Manchester e aveva 11 anni quando se ne persero le tracce. Ora ne ha 17. Nel 2017 Batty non tornò in Inghilterra dopo un viaggio con sua madre e suo nonno a Malaga, in Spagna. Sua nonna, tutrice legale di Batty, aveva detto che in passato la madre del ragazzo aveva vissuto in una comune in Marocco, e che riteneva che quest’ultima e il nonno volessero far vivere uno «stile di vita alternativo» a Batty. La madre e il nonno ora sono ricercati per il rapimento del giovane.

Batty è stato trovato da un automobilista francese mentre camminava sul ciglio di una strada vicino a Revel, nei Pirenei, nel sud della Francia. Dato che pioveva, l’automobilista aveva offerto un passaggio al ragazzo. Nel corso di tre ore Batty ha raccontato la sua storia, e gli ha chiesto di essere portato dalla polizia e di scrivere un messaggio su Facebook alla nonna. Il ragazzo ha detto all’automobilista di aver vissuto per tre anni in una «casa di lusso» in Spagna, con una decina di altre persone e che stava camminando da quattro giorni. Ha anche detto di non provare risentimento verso la madre, e di voler incontrare di nuovo sua nonna e i suoi cari.

La polizia di Manchester aveva aperto un’indagine sulla scomparsa del ragazzo. Nonostante se ne fossero perse le tracce, le autorità non avevano mai ritenuto che la sua vita fosse in pericolo, anche se era probabile che non ricevesse un’istruzione e cure mediche adeguate. Sua nonna ha detto che la madre e il nonno «non volevano che andasse a scuola». Batty sarà sottoposto a esami medici e affidato ai servizi sociali francesi prima di essere rimandato in Inghilterra dalla nonna.