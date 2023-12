La notizia principale sulla quale apre la maggior parte dei giornali di oggi è l’avvio della procedura per l’adesione dell’Ucraina e della Moldavia all’Unione Europea, approvata ieri dal Consiglio europeo nonostante le perplessità del primo ministro ungherese Orbán, che ha lasciato la riunione durante la discussione. Il Sole 24 Ore e il Giorno aprono invece sulla decisione della Banca Centrale Europea di mantenere invariati i tassi di interesse dopo gli aumenti dell’ultimo periodo per contrastare la crescita dell’inflazione, Libero critica l’ex ministro degli Esteri Di Maio intervenuto in una trasmissione televisiva per contestare la versione della presidente del Consiglio Meloni sull’adesione dell’Italia al Meccanismo europeo di stabilità, e il Fatto si occupa di una vicenda che riguarda un quadro del sottosegretario alla Cultura Sgarbi.