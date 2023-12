Le notizie più importanti in apertura sui giornali di oggi sono l’accordo raggiunto in conclusione della conferenza sul clima COP28, che parla di una riduzione graduale dell’utilizzo di combustibili fossili e non della loro eliminazione, e le discussioni in corso fra Italia e Unione Europea sul nuovo Patto di Stabilità e sull’approvazione italiana del Meccanismo europeo di stabilità. Il Sole 24 Ore e il Messaggero aprono invece sulle norme sulla casa che dovrebbero essere contenute nella legge di bilancio, Domani titola sulla sospensione dell’approvazione da parte del parlamento albanese dell’accordo con l’Italia sui migranti in attesa dell’esame della Corte Costituzionale dell’Albania, il Fatto si occupa dei finanziamenti per la costruzione del ponte sullo stretto di Messina, il Giornale apre sulla reazione di Marina Berlusconi all’intervista di Carlo De Benedetti al Foglio, e i giornali sportivi commentano la vittoria in Champions League del Milan, che però arrivando terzo nel girone passerà in Europa League.