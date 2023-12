La piattaforma per la vendita online Etsy licenzierà circa 225 lavoratori, l’11 per cento dei suoi dipendenti

Etsy, un sito di e-commerce per vendere e comprare oggetti fatti a mano, usati o vintage, licenzierà circa 225 lavoratori, pari all’11 per cento dei suoi circa 2mila dipendenti totali. I licenziamenti servono a diminuire i costi dell’azienda, che sta soffrendo la concorrenza di altre piattaforme commerciali online, come Temu e Shein, cresciute molto negli ultimi tempi anche grazie a pratiche commerciali e promozionali molto aggressive. Anche il responsabile del marketing di Etsy, Ryan Scott, sarà licenziato.

Dopo i licenziamenti, che si prevede saranno completati entro i prossimi tre mesi, Etsy avrà un numero di dipendenti simile a quello che aveva nel 2022, e in questo modo annulla i tentativi di crescita degli ultimi tempi. Negli ultimi anni le vendite su Etsy sono aumentate, ma questo non si è tradotto in un aumento dei ricavi per il sito.

