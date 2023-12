È stato arrestato il latitante Gaetano Angrisano, membro di un clan della camorra

Mercoledì sera a Scampia, un quartiere di Napoli, è stato arrestato Gaetano Angrisano, un latitante che era stato condannato nel 2022 a 10 anni di reclusione per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Angrisano, di 31 anni, fa parte del clan camorristico Vanella Grassi, attivo principalmente nei quartieri napoletani di Scampia e Secondigliano. Era considerato dal ministero dell’Interno uno dei «100 latitanti più pericolosi» in Italia. Angrisano è stato arrestato durante la festa per il compleanno del figlio, durante un’operazione che ha coinvolto oltre 250 carabinieri. Dopo l’arresto è stato portato al carcere di Secondigliano.

