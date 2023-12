Il primo ministro del Galles Mark Drakeford ha annunciato le proprie dimissioni sia dalla carica di primo ministro che da quella di leader del Partito laburista del Galles. Drakeford, che era entrato in carica nel 2018, aveva promesso che sarebbe stato al governo soltanto per cinque anni: rimarrà comunque in carica finché il suo partito non sceglierà il suo successore, cosa che dovrebbe avvenire a marzo dell’anno prossimo.

Drakeford ha 69 anni e si descrive come profondamente socialista. Fin da subito aveva detto che si sarebbe dimesso nel 2024, e le voci al riguardo erano aumentate dopo che sua moglie, Clare, era morta all’inizio dell’anno. L’annuncio è arrivato comunque in un momento sorprendente: la settimana prossima infatti il governo gallese dovrebbe annunciare la legge di bilancio, quella con cui stabilisce come spenderà i soldi pubblici per il 2024, e diversi ministri del governo di Drakeford hanno detto che sarà un’operazione più complessa del solito. Il governo del Galles, che fa parte del Regno Unito, ha comunque poteri limitati: è responsabile di alcuni campi piuttosto circoscritti, tra cui la sanità e l’istruzione.

Secondo l’ex primo ministro gallese Carwyn Jones, Drakeford avrebbe deciso di dimettersi in anticipo per assicurarsi che la campagna per individuare un suo sostituto non si accavalli con quella per le elezioni parlamentari del Regno Unito, che si terranno nel gennaio del 2025.