È morto a 80 anni l’ex calciatore Antonio Juliano, a lungo capitano del Napoli

È morto a 80 anni Antonio Juliano, ex calciatore noto in particolare per aver giocato 16 anni nel Napoli fra il 1962 e il 1978, di cui 12 da capitano. Juliano era nato nel 1942 a Napoli, e aveva iniziato la carriera nelle giovanili della squadra della sua città. Giocava come centrocampista, e divenne capitano a soli 23 anni, nel 1966. Con il Napoli ottenne due secondi posti e vinse per due volte la Coppa Italia, nel 1962 e nel 1976. Nel 1978 lasciò il Napoli per giocare un’ultima stagione nel Bologna. Giocò per molti anni anche in Nazionale, e fece parte della squadra che vinse l’Europeo del 1968 e che arrivò seconda ai Mondiali del 1970. Dopo il ritiro divenne dirigente del Napoli, e negli anni Ottanta contribuì alla costruzione della squadra che nel 1987 vinse il primo Scudetto della storia della società, facendo arrivare giocatori come Ruud Krol e soprattutto Diego Armando Maradona.