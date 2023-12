È morto a 61 anni l’attore statunitense Andre Braugher, noto per aver recitato nella serie tv “Brooklyn Nine-Nine”

È morto a 61 anni l’attore statunitense Andre Braugher, noto per aver recitato in diversi film e serie tv di successo, tra cui soprattutto la sitcom Brooklyn Nine-Nine, andata in onda per otto stagioni tra il 2013 e il 2021: Braugher interpretava Raymond Holt, il capitano del distretto di polizia di New York al centro delle vicende della serie. Il suo agente ha detto che la morte è avvenuta a causa di una breve malattia.

Braugher era nato a Chicago nel 1962 e aveva esordito in tv recitando nella serie Kojak, nel 1989. Nello stesso anno recitò per la prima volta in un film per il cinema, Glory – Uomini di gloria, ambientato durante la guerra di secessione americana. Negli anni seguenti interpretò ruoli secondari in molti film, tra cui Schegge di paura, City of Angels e I Fantastici 4 e Silver Surfer. Per il suo ruolo nella serie poliziesca Homicide nel 1998 vinse un premio Emmy come migliore attore protagonista in una serie drammatica, e nel 2006 per la serie Thief vinse un Emmy come migliore attore protagonista in una miniserie o film.