I giornali di oggi dedicano l’apertura a notizie diverse: alcuni si occupano della bozza dell’accordo finale della conferenza sul clima COP28, che non comprende più l’abbandono dell’uso dei combustibili fossili ma un più generico impegno a ridurne l’utilizzo, altri fanno ipotesi sui contenuti definitivi della legge di bilancio che verrà approvata dal parlamento, altri ancora si occupano dei tagli ai fondi per la gestione dei migranti. Il Corriere della Sera apre sulla guerra fra Hamas e Israele, Libero fa i conti con le tredicesime degli italiani, e i giornali sportivi si occupano del ritorno di Ibrahimovic al Milan come consulente del gruppo proprietario.