L’ex capitano della Juventus e della Nazionale di calcio maschile Giorgio Chiellini ha annunciato il suo ritiro dal calcio dopo 23 anni di carriera tra i professionisti, la maggior parte dei quali passati con la Juventus. Chiellini ha giocato la sua ultima stagione negli Stati Uniti con il Los Angeles FC, con cui pochi giorni fa ha perso la finale della Major League Soccer, il campionato nordamericano. In carriera ha vinto nove Scudetti, cinque Coppa Italia, la MLS del 2022 e un Campionato europeo da capitano dell’Italia.

You have been the most beautiful and intense journey of my life.

You have been my everything. With you I have travelled a unique and unforgettable path.

But now it is time to start new chapters, face new challenges and write further important and exciting pages of life. pic.twitter.com/IjHDDE4jMe

