Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano dello sciopero di medici e infermieri in programma oggi per protestare contro le misure della legge di bilancio che li riguardano, altri titolano sulle reazioni nella maggioranza di governo alla manifestazione della Lega di domenica a Firenze e alle dichiarazioni di Matteo Salvini sulle alleanze nel prossimo Parlamento europeo. Libero, il Secolo XIX e Leggo aprono sulla condanna a 17 anni del gioielliere che uccise due rapinatori nel 2021, Domani titola sui femminicidi e sul funerale di oggi di Giulia Cecchettin, il Manifesto si occupa della legge che vieta produzione e vendita della carne coltivata, il Fatto segue la vicenda del treno fermato per far scendere il ministro Lollobrigida, e la Stampa intervista l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Carlo Messina.