Lamborghini introdurrà la settimana lavorativa da quattro giorni per i propri dipendenti

L’azienda di automobili Lamborghini – con sede in Italia ma di proprietà della tedesca Volkswagen – ha annunciato di aver trovato un accordo con i sindacati per introdurre la settimana lavorativa di quattro giorni per i propri lavoratori (la cosiddetta “settimana corta”). L’accordo prevede una generale diminuzione degli orari di lavoro per gli operai che si occupano della produzione delle automobili, e si articolerà in due modalità: chi lavora su due turni (mattina e pomeriggio) alternerà una settimana di lavoro da cinque giorni a una da quattro, lavorando 22 giorni in meno all’anno, e chi lavora su tre turni (mattina, pomeriggio e notte) alternerà una settimana da 5 giorni e due da 4, lavorando in tutto 32 giorni in meno all’anno.

La settimana lavorativa di quattro giorni è un tema discusso da tempo e su cui sono stati fatti esperimenti in più paesi: parte da una riflessione sul fatto che, mentre modalità lavorative e impieghi sono cambiati sensibilmente negli ultimi anni, le ore da lavorare sono rimaste pressoché identiche. Pochi giorni fa EssilorLuxottica, una delle più importanti aziende italiane nonché tra le più grandi produttrici mondiali di occhiali, aveva annunciato l’introduzione in via sperimentale della settimana lavorativa di quattro giorni per venti settimane l’anno, per sei stabilimenti italiani.