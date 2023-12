11 escursionisti sono morti in seguito all’eruzione del vulcano Marapi, in Indonesia

Almeno 11 escursionisti sono morti in seguito a un’eruzione del vulcano Marapi, che si trova in Indonesia, nella regione di Sumatra Occidentale. Il vulcano è eruttato domenica spargendo una nube di cenere alta fino a 3 chilometri che ha invaso molte città che si trovano alle sue pendici. Al momento dell’eruzione sul vulcano c’erano 75 escursionisti, la maggior parte dei quali è riuscita a mettersi in salvo in tempo. Oltre agli 11 morti ci sono 12 persone che risultano disperse: le ricerche al momento sono state sospese a causa di una nuova piccola eruzione del vulcano.