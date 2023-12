È stato condannato a 17 anni di carcere Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori in provincia di Cuneo

Mario Roggero, il gioielliere che il 28 aprile 2021 sparò e uccise due rapinatori a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, è stato condannato in primo grado a 17 anni di carcere per l’omicidio dei due uomini, Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli. Il caso di Roggero fu molto commentato all’epoca: lui sostenne di avere sparato ai due uomini per legittima difesa durante un tentativo di rapina, ma nei giorni successivi si scoprì che li aveva inseguiti e che sparò loro quando già stavano scappando dal negozio. La condanna, emessa dal tribunale di Asti, è stata superiore alle richieste dell’accusa, che aveva chiesto 14 anni di carcere. Roggero è stato condannato per omicidio volontario.

Nei mesi successivi all’omicidio Roggero era stato molto difeso dai leader dell’estrema destra italiana: l’attuale presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, commentò: «Io sto con Mario Roggero, gioielliere che ha difeso sua moglie e sua figlia». Anche il segretario della Lega Matteo Salvini ha sempre difeso pubblicamente Roggero: lunedì, dopo la sentenza, ha twittato: «Piena solidarietà a un uomo di 68 anni che, dopo una vita di impegno e di sacrifici, ha difeso la propria vita e il proprio lavoro».

Nel 2019 la Lega aveva fatto approvare una nuova legge per ampliare il diritto alla legittima difesa: già all’epoca la legge fu giudicata ridondante e assai poco concreta.