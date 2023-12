Le due notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono la manifestazione organizzata a Firenze dal leader della Lega Salvini con la partecipazione dei principali partiti sovranisti europei in vista delle elezioni europee dell’anno prossimo, e la nomina del generale Vannacci a Capo di Stato maggiore delle forze operative terestri dell’Esercito. Repubblica si occupa dei costi dell’accordo con l’Albania per la gestione dei migranti, il Sole 24 Ore pubblica la sua classifica sulla qualità della vita nelle città italiane, il Messaggero intervista il ministro delle Imprese Urso, Libero apre sulle guerre in corso a Gaza, in Ucraina e nel mar Rosso, e i giornali sportivi titolano sulla vittoria contro il Napoli dell’Inter, che torna così in testa alla classifica del campionato di Serie A di calcio maschile.