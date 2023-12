In India il BJP, il partito del primo ministro Narendra Modi, ha vinto le elezioni legislative in tre dei quattro stati in cui si era votato nelle scorse settimane

In India il BJP (Bharatiya Janata Party), il partito conservatore e nazionalista del primo ministro Narendra Modi, ha vinto in tre dei quattro stati in cui a novembre si era votato per rinnovare le rispettive assemblee legislative. Il BJP ha vinto in Madhya Pradesh, Rajasthan e Chhattisgarh, mentre il Congresso nazionale indiano, il principale partito di opposizione, ha vinto nel Telangana.

Per il BJP è un risultato molto importante in particolare in Madhya Pradesh e Rajasthan, che sono due stati molto popolosi (contano in tutto più di 140 milioni di abitanti): nel primo il BJP già governava, mentre il secondo era guidato dal Congresso nazionale indiano.

Anche il Chhattisgarh, che è uno stato meno popoloso (25 milioni di abitanti), era già governato dal BJP, diversamente dal Telangana (35 milioni di abitanti), dove a capo del governo c’era il partito locale centrista Bharat Rashtra Samithi. Per il BJP è un risultato notevole anche in vista delle prossime elezioni nazionali, che si svolgeranno tra aprile e maggio, e in cui Modi cercherà di ottenere il suo terzo mandato consecutivo da primo ministro.