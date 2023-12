I cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024

Domenica pomeriggio Amadeus, dal 2020 conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, ha annunciato durante il Tg1 i nomi dei cantanti che parteciperanno alla 74esima edizione del Festival, in programma da martedì 6 a sabato 10 febbraio del 2024. I cantanti annunciati sono 27, a cui si aggiungeranno i tre vincitori del concorso Sanremo Giovani, per un totale quindi di 30 partecipanti. La finale di Sanremo Giovani si terrà il 19 dicembre.

Gli artisti annunciati oggi sono: Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D’amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Francesco Renga e Nek, Sangiovanni, Alfa, Il Volo, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mr. Rain, Maninni e i Ricchi e Poveri.

Alcuni di questi parteciperanno per la prima volta al Festival, come Gazzelle, Angelina Mango e Geolier. Altri invece hanno già partecipato ad alcune delle edizioni più recenti: tra gli altri Mahmood (che ha vinto entrambe le edizioni in cui ha cantato, nel 2019 e nel 2022 insieme a Blanco), Irama e Diodato, che vinse nel 2020. I co-conduttori delle diverse serate saranno invece Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello.

Le candidature arrivate quest’anno alla direzione del Festival erano state oltre 400, un numero molto alto rispetto alle edizioni precedenti. «Il problema non è chi portare, ma chi togliere» aveva detto il conduttore, confermando che anche quest’anno il programma non finirà prima delle 2 di notte: «Si farà tardissimo».

Domenica è stata mostrata in anteprima anche la scenografia del Festival, realizzata da Gaetano e Chiara Castelli, due scenografi che da anni collaborano con il programma.