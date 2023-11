Giovedì ci sarà uno sciopero generale dei lavoratori delle ferrovie indetto in seguito all’incidente ferroviario di martedì sera in provincia di Cosenza

Giovedì 30 novembre ci sarà uno sciopero generale indetto da tutti i sindacati del trasporto ferroviario in seguito all’incidente avvenuto martedì a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, in cui un treno regionale ha travolto un camion che si trovava sui binari e in cui sono morte due persone.

Lo sciopero durerà dalle 9 alle 17 e coinvolgerà tutto il personale ferroviario. È stato indetto dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa trasporti e Fast Confsal e ha l’obiettivo di «denunciare, in attesa che la magistratura faccia piena luce a me sull’accaduto, la fragilità di un sistema infrastrutturale dimostratosi nuovamente inadeguato per utenza e lavoratori». Trenitalia e Italo non hanno ancora pubblicato un comunicato al riguardo, ma come accade negli altri scioperi di questo tipo saranno garantiti i servizi minimi di trasporto.