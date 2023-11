L’ex senatore Denis Verdini è stato condannato in via definitiva a 5 anni e 6 mesi per bancarotta fraudolenta

L’ex politico Denis Verdini – in passato più volte deputato e senatore con vari partiti, tra cui Forza Italia e Ala – è stato condannato in via definitiva a 5 anni e 6 mesi per bancarotta fraudolenta, in merito al fallimento della società editoriale Società Toscana di Edizioni (STE) che pubblicava il Giornale della Toscana. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna in appello del maggio del 2022. Verdini ha 72 anni ed era accusato di essere responsabile del fallimento della società, avvenuto nel 2014, e di aver “distratto” 2,6 milioni di euro insieme ad altre quattro persone, anche loro condannate (nel linguaggio amministrativo la “distrazione” indica la destinazione di beni o somme di denaro di una società a finalità estranee alla società stessa).

La Corte di Cassazione ha confermato anche le condanne a 5 anni dell’ex deputato Massimo Parisi, ex coordinatore regionale toscano di Forza Italia e già amministratore delegato della STE, e a 3 anni ciascuno di Girolamo Strozzi Guicciardini, ex presidente del consiglio di amministrazione della STE, Enrico Luca Biagiotti, ex membro del consiglio di amministrazione, e Pierluigi Picerno, ex amministratore delegato e poi liquidatore della società.