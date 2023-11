Il programma tv “Avanti Popolo” di Nunzia De Girolamo chiuderà in anticipo

La Rai chiuderà in anticipo il programma televisivo Avanti Popolo, talk show condotto dall’ex deputata di centrodestra ed ex ministra delle Politiche agricole Nunzia De Girolamo. La notizia è stata data dall’agenzia di stampa LaPresse citando fonti della Rai. Il programma era stato inserito in palinsesto il martedì sera in prima serata al posto di Cartabianca, il talk show della giornalista Bianca Berlinguer, che in estate si era dimessa dalla Rai ed era passata a Mediaset proprio a causa della sospensione del proprio programma. Avanti Popolo era cominciato il 10 ottobre e sarebbe dovuto continuare fino a maggio, ma a causa degli ascolti deludenti la Rai ha deciso di interromperlo in anticipo. De Girolamo dovrebbe tornare a condurre per il quarto anno di seguito il programma Ciao Maschio in seconda serata su Rai 1. Al momento non si sa quale programma sostituirà Avanti Popolo.