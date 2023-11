Nichi Vendola è il nuovo presidente di Sinistra Italiana

Nichi Vendola, ex presidente della regione Puglia ed ex leader del partito Sinistra Ecologia Libertà, è stato eletto nuovo presidente di Sinistra Italiana, il partito che nel 2016 nacque proprio dallo scioglimento di Sinistra Ecologia Libertà.

Vendola ha 65 anni e ha una lunga storia all’interno della sinistra italiana: è stato deputato fra il 1992 e il 2005, e per i dieci anni successivi popolarissimo presidente della Puglia. Nel 2012 si candidò come leader della coalizione di centrosinistra in vista delle elezioni politiche: arrivò terzo dopo Pier Luigi Bersani e Matteo Renzi. Negli anni successivi a quel risultato abbandonò progressivamente la politica attiva, senza ricoprire alcuna carica elettiva né ruoli interni a un partito.

Vendola è stato eletto per acclamazione durante il congresso del partito, in corso in questi giorni a Perugia. Fra le altre cose il congresso ha anche deciso di riconfermare nella sua carica il segretario Nicola Fratoianni.