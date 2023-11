È morto Terry Venables, allenatore della Nazionale di calcio inglese agli Europei del 1996

Terence Frederick Venables, ex allenatore di calcio inglese, è morto venerdì a ottant’anni. Negli anni Sessanta fu calciatore del Chelsea e del Tottenham e iniziò allenare già nei suoi ultimi anni da giocatore al Crystal Palace, dove si dimostrò velocemente uno degli allenatori inglesi più promettenti e innovativi dell’epoca. Negli anni Ottanta allenò per tre stagioni il Barcellona e subito dopo il Tottenham, che portò alla vittoria della Coppa d’Inghilterra, ancora oggi uno degli ultimi successi per la squadra londinese.

Dal 1993 al 1996 fu invece allenatore dell’Inghilterra, con cui arrivò in semifinale agli Europei ospitati in casa lasciando tra i tifosi un bel ricordo di sé. Dopo aver allenato anche l’Australia e diverse squadre di club inglesi, tornò in Nazionale maschile come assistente tra il 2006 e il 2007.

The Premier League is deeply saddened to hear of the passing of former England manager Terry Venables

We offer our sincere condolences to Terry's family and friends at this timehttps://t.co/j5lWckARXC pic.twitter.com/EzrZyjqhvq

— Premier League (@premierleague) November 26, 2023