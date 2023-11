Il tennista italiano Jannik Sinner ha battuto Novak Djokovic, numero uno della classifica mondiale, in Coppa Davis

Il tennista italiano Jannik Sinner ha battuto sabato il serbo Novak Djokovic nella seconda partita delle semifinali di Coppa Davis fra Italia e Serbia, giocata a Malaga, in Spagna. La Coppa Davis è il principale torneo a squadre per nazionali che si svolge ogni anno. Sinner ha vinto in tre set (6-2, 2-6, 7-5) annullando tre match point a Djokovic, numero uno della classifica ATP e recente vincitore delle ATP Finals di Torino, dove in finale aveva sconfitto proprio Sinner. È la seconda volta in meno di due settimane che Sinner batte il serbo: questa vittoria permette all’Italia di restare in gioco per provare ad accedere alla finale di Coppa Davis: la semifinale fra Italia e Serbia sarà decisa dalla partita di doppio, in programma nella serata di sabato.

Nella prima partita della semifinale Lorenzo Musetti aveva perso in tre set (7-6, 2-6, 1-6) contro Miomir Kecmanović. La squadra vincitrice della semifinale affronterà domenica in finale l’Australia, che venerdì ha battuto in due partite la Finlandia.

