La notizia principale sulle prime pagine di oggi è la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne con le manifestazioni che si terranno in diverse città d’Italia, a cui molti giornali dedicano interamente la prima pagina. Le altre notizie principali sono la liberazione dei primi 24 ostaggi presi da Hamas negli attacchi a Israele del 7 ottobre, sulla quale aprono il Corriere della Sera e il Riformista, e l’approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al PNRR chieste dal governo italiano, in apertura sul Sole 24 Ore, il Giornale e il Tempo, mentre il Fatto critica i comportamenti dei ministri Lollobrigida e Santanchè. I giornali sportivi presentano le partite del campionato di Serie A di calcio maschile che si giocano nel weekend.