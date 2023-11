Celebripost

Paola Cortellesi, Shakira, Ben Affleck e Jennifer Lopez erano tra le persone che valeva la pena fotografare la settimana scorsa, insieme al principe Harry e Meghan Markle a una partita di hockey, a Emmanuel Macron in visita allo stabilimento di una casa farmaceutica e al dittatore nordcoreano Kim Jong-un con la figlia Kim Ju-ae. Altre facce si sono viste al Gran Premio di Las Vegas di Formula 1: Lupita Nyong’o, Justin Bieber, Kylie Minogue e Rod Stewart, tra gli altri. Nella raccolta trovate anche Charlotte Casiraghi e Charlene di Monaco al Palazzo dei Principi per la Giornata Nazionale del Principato di Monaco, Ariana DeBose alla prima di Wish, Joe Biden che come ogni anno grazia un tacchino per il Ringraziamento e Jimmy Fallon che partecipa alla tradizionale sfilata del centro commerciale Macy’s.