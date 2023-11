I giornali di oggi fanno scelte diverse per la notizia di apertura: alcuni si occupano dell’accordo fra Hamas e Israele per una tregua nei combattimenti di 4 giorni per consentire lo scambio fra 50 ostaggi presi da Hamas negli attacchi del 7 ottobre e 150 prigionieri palestinesi, che sembrava dover iniziare oggi ma è stato rinviato per ora a domani. Altri seguono la vicenda della morte di Giulia Cecchettin, con le prime dichiarazioni di Filippo Turetta, la diffusione di un audio inviato da Cecchettin a un’amica e la discussione al Senato del disegno di legge contro la violenza sulle donne, altri ancora aprono sull’incontro di ieri fra la presidente del Consiglio Meloni e il cancelliere tedesco Scholz. La Stampa anticipa la decisione della Commissione europea sulle modifiche al PNRR richieste dall’Italia, il Sole 24 Ore apre sulle nuove norme europee sugli imballaggi, e il Fatto, il Riformista e l’Unità seguono la vicenda del treno in ritardo fatto fermare dal ministro dell’Agricoltura Lollobrigida per poter scendere.