Anche il resto dei membri del gruppo musicale sudcoreano BTS inizierà il servizio militare

L’agenzia che gestisce i BTS, famosissima band di pop sudcoreano (K-pop), ha annunciato che i quattro membri del gruppo che non lo avevano ancora fatto hanno avviato le procedure per entrare nell’esercito e fare il servizio militare obbligatorio. Gli altri tre membri del gruppo lo avevano iniziato nel corso dell’ultimo anno. Jeon Jung Kook, noto come Jung Kook e di gran lunga il più famoso della band, ha detto che inizierà il servizio di leva a dicembre. In Corea del Sud il servizio militare è obbligatorio come parte del programma di difesa contro la vicina Corea del Nord, e dura da 18 a 21 mesi.

Nel giugno del 2022 il gruppo aveva annunciato una pausa per permettere ai membri di dedicarsi ai rispettivi progetti solisti e completare il proprio servizio di leva. Il primo dei BTS a entrare nell’esercito era stato Kim Seok-jin, noto come Jin, alla fine del 2022. È previsto che il gruppo si riunisca nel 2025, quando tutti i membri avranno completato il servizio militare. Il gruppo aveva potuto ritardare il proprio arruolamento grazie a un permesso speciale, e in Corea del Sud era stata discussa la possibilità di esentare totalmente i membri del gruppo dalla leva, come succede a volte per i musicisti e gli atleti più di successo.

Pubblicità

– Leggi anche: La prima biografia ufficiale dei BTS