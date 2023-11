Almeno 37 persone sono morte a Brazzaville, nella Repubblica del Congo, schiacciate dalla folla in uno stadio durante un evento per il reclutamento nell’esercito

Lunedì notte almeno 37 persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite a Brazzaville, nella Repubblica del Congo – da non confondere con la confinante Repubblica Democratica del Congo – schiacciate dalla folla in uno stadio durante un evento per il reclutamento nell’esercito. La settimana scorsa in tutto il paese erano stati aperti dei centri in cui era possibile registrarsi per avere la possibilità di arruolarsi. Secondo un testimone la calca sarebbe iniziata perché molte persone avrebbero iniziato a spingere le altri presenti, poiché temevano di non riuscire a registrarsi prima della chiusura delle iscrizioni.

L’esercito è una delle poche istituzioni che assumono nella Repubblica del Congo. I posti disponibili erano 1.500, ma più di 5mila persone avevano presentato la propria candidatura: per tutta la settimana fuori dallo stadio Michel d’Ornano di Brazzaville, dove si è verificato l’incidente, e in altri luoghi nel paese si erano create lunghe file. Secondo alcune fonti, lunedì fuori dallo stadio ci sarebbero stati migliaia di giovani. La disoccupazione nel paese è molto elevata, e molte persone non hanno un contratto regolare, svolgono lavoratori autonomi e a basso reddito.