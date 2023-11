La vicenda del femminicidio di Giulia Cecchettin è ancora in apertura su tutti i giornali, con le ricostruzioni della dinamica dei fatti, le manifestazioni organizzate in molte città contro la violenza di genere, e le parole di sua sorella in una lettera pubblicata dal Corriere del Veneto. Il Messaggero apre sui pensionamenti dei medici, mentre il Fatto si occupa della sentenza del processo contro la ’ndrangheta con oltre 300 imputati fra i quali l’ex parlamentare di Forza Italia Pittelli. I giornali sportivi festeggiano il pareggio con l’Ucraina che consente all’Italia di qualificarsi agli Europei di calcio dell’anno prossimo.