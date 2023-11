È morta a 61 anni l’attrice e modella Anna Kanakis 

Lunedì è morta a Roma l’attrice e modella Anna Kanakis: aveva 61 anni ed era malata da alcuni mesi. Nel 1977, a 15 anni, divenne Miss Italia, la più giovane di sempre, per poi lavorare come modella ed entrare nel cinema: recitò in molte commedie nel corso degli anni Ottanta, tra cui Attila flagello di Dio (1982), di Castellano & Pipolo (Franco Castellano e Giuseppe Moccia), Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio e Acapulco, prima spiaggia… a sinistra, entrambi del 1983 e diretti da Sergio Martino. Recitò anche in film drammatici, esordendo con ‘o Re (1989) di Luigi Magni, e in serie televisive. Per un breve periodo entrò in politica, diventando responsabile nazionale della cultura e dello spettacolo dell’Unione Democratica per la Repubblica (UDR), il partito fondato da Francesco Cossiga. Nell’arco degli anni Duemila pubblicò tre romanzi: Sei così mia quando dormi. L’ultimo scandaloso amore di George Sand (2010), L’amante di Goebbels (2011) e N on giudicarmi (2022). I funerali si svolgeranno il 24 novembre alle 15 a Roma, nella chiesa di San Salvatore in Lauro.