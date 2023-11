Tutti i giornali di oggi si occupano in apertura dell’arresto in Germania di Filippo Turetta, il ragazzo accusato per l’omicidio di Giulia Cecchettin, e delle parole del padre e della sorella della ragazza durante una fiaccolata organizzata nel paese dove vivono in Veneto. Fa eccezione il Fatto, che titola sulla trattativa per cercare di liberare una parte degli ostaggi presi da Hamas durante gli attacchi a Israele del 7 ottobre, mentre i giornali sportivi presentano la partita di calcio di stasera fra Italia e Ucraina che deciderà chi si qualificherà per i prossimi Europei e commentano la vittoria nelle ATP Finals di tennis di Djokovic, che ha battuto Sinner in finale.