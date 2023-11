L’Australia ha vinto i Mondiali di cricket battendo l’India in finale

Domenica l’Australia ha vinto la sesta Coppa del mondo di cricket della sua storia battendo in finale l’India per 6 wicket con il punteggio di 241/4-240/10.

L’India, nazionale ospitante del torneo, era data come la grande favorita fin dall’inizio della competizione: mercoledì scorso aveva ottenuto un posto in finale battendo la Nuova Zelanda, e prima della finale aveva vinto tutte e dieci le partite disputate nel torneo fino a quel momento. La partita con l’Australia era molto sentita: avrebbe permesso all’India di vincere dopo dodici anni dall’ultima volta, quando organizzò la Coppa del Mondo insieme a Sri Lanka e Bangladesh.

India Prime Minister Narendra Modi along with Australian Deputy Prime Minister handed the ICC Men’s Cricket World Cup 2023 to Aussie's Pat Cummins.pic.twitter.com/xSNuJTA3Ld #CricketWorldCup #INDvAUS #WorldcupFinal

— Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) November 20, 2023