È morta a 96 la ex First Lady statunitense Rosalynn Carter, moglie dell’ex presidente Jimmy Carter

Domenica è morta a 96 anni Rosalynn Carter, ex First Lady statunitense e moglie dell’ex presidente Jimmy Carter, Democratico. Carter è morta in casa propria a Plains, in Georgia: era affetta da demenza e viveva col marito Carter, che ha 99 anni ed è il presidente più longevo della storia degli Stati Uniti. La notizia della morte è stata data dal Carter Center di Atlanta, un’organizzazione no profit fondata proprio da Carter e che si occupa di diritti umani.

Rosalynn Carter era nata il 18 agosto del 1927 proprio a Plains ed è considerata una delle First Lady politicamente più attive della storia degli Stati Uniti: ebbe ruoli e incarichi attivi, non solo di rappresentanza, e propose un’immagine di First Lady nuova e diversa rispetto a quella tradizionalmente associata a questo ruolo. Carter partecipava spesso alle riunioni operative del marito e, pur non identificandosi come femminista, esercitò forti pressioni per il riconoscimento della parità di genere e la partecipazione politica delle donne. L’ambito in cui è più ricordata riguarda però il suo attivismo sulla salute mentale, a livello nazionale e internazionale.