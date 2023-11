Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Las Vegas di Formula 1

Max Verstappen, il pilota olandese della Red Bull, ha vinto il Gran Premio di Las Vegas di Formula 1 corso su un circuito ricavato nella città del Nevada (Stati Uniti), tra qualche problema tecnico e protesta. Al secondo posto è arrivato Charles Leclerc della Ferrari e al terzo Sergio Perez della Red Bull.

È la diciottesima vittoria di Verstappen nel Mondiale 2023, e la cinquantatreesima della sua carriera. A inizio ottobre il pilota aveva già vinto il Mondiale 2023 di Formula 1 per la terza volta consecutiva, con sei Gran Premi d’anticipo. Domenica 26 novembre si disputerà l’ultimo gran premio della stagione, ad Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti.

MAX VERSTAPPEN WINS IN LAS VEGAS! 🏆

The World Champion fought back hard to re-take the race lead, and never looked back 👏👏👏#LasVegasGP #F1 @redbullracing @Max33Verstappen pic.twitter.com/ZyQF8htNN1

— Formula 1 (@F1) November 19, 2023