La notizia principale sui giornali di oggi è il ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin, la ragazza che era scomparsa l’11 novembre insieme all’ex fidanzato Filippo Turetta, al momento ricercato per tentato omicidio. Alcuni giornali aprono con le notizie sulla guerra in corso tra Israele e Hamas, oppure con le norme del nuovo “pacchetto sicurezza” approvato giovedì dal governo di Giorgia Meloni. Tutti i principali quotidiani sportivi hanno come prima notizia la vittoria di Jannik Sinner alla semifinale delle ATP Finals.