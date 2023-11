Per recuperare i 40 lavoratori intrappolati da una settimana in un tunnel in India sarà scavato un pozzo dall’alto

Da una settimana 40 lavoratori sono bloccati sottoterra nello stato indiano dell’Uttarakhand, a causa di un cedimento nel tunnel del cantiere autostradale nel quale stavano lavorando. Dopo avere valutato varie soluzioni, nel fine settimana i responsabili dei soccorsi hanno deciso di costruire una piattaforma sulla sommità del rilievo sotto alla quale passa la galleria in costruzione, procedendo poi allo scavo di un pozzo per raggiungere il punto in cui ci sono i lavoratori. L’operazione richiederà diverso tempo per essere svolta, considerato che il pozzo avrà una profondità intorno ai 100 metri, ma si è resa necessaria dopo che altri tre tentativi di scavare una via di accesso nel tunnel non sono andati a buon fine. Contemporaneamente al nuovo scavo, alcune squadre proveranno di nuovo a farsi strada nella galleria dalla sua apertura principale.

Nel corso della settimana i soccorritori sono intanto riusciti a stabilire un contatto con le persone rimaste intrappolate e a fornire loro cibo e acqua. Le attività di recupero dalla piattaforma in costruzione potrebbero richiedere fino a cinque giorni di lavoro, hanno detto i responsabili dei soccorsi.