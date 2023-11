40 lavoratori sono bloccati sottoterra in India a causa di una frana in una galleria

Da domenica 40 lavoratori sono bloccati sottoterra in India per via di una frana nel cantiere di una galleria stradale nello stato settentrionale dell’Uttarakhand. La polizia ha detto di essere riuscita a contattare i lavoratori, a cui vengono forniti ossigeno, acqua e cibo tramite dei tubi. L’incidente è avvenuto sul cantiere di un’autostrada realizzata dal governo indiano per rendere più agevole il viaggio dei moltissimi pellegrini induisti che si recano ogni anno nei luoghi sacri dell’Uttarakhand, alle pendici dell’Himalaya.

Una squadra di recupero composta da oltre 150 persone sta cercando di aprire un passaggio fra i detriti per permettere ai lavoratori rimasti bloccati di uscire. Lunedì mattina erano stati liberati dai detriti 15 metri di strada: per raggiungere la posizione dei lavoratori mancano da scavare ancora 35 metri. A gennaio, sempre nell’Uttarakhand, un villaggio molto famoso come meta di pellegrinaggio e considerato a rischio di frane era stato parzialmente evacuato dopo che si erano formate grosse crepe sui muri di molte case.

Pubblicità

– Leggi anche: La reintroduzione dei ghepardi in India non sta andando affatto bene