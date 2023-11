Sono due le notizie principali sulle quali aprono i giornali di oggi: lo sciopero di ieri di CGIL e UIL, sul quale i titoli e i commenti danno valutazioni opposte – un successo per i sindacati, un fallimento per il ministro delle Infrastrutture Salvini e i giornali di destra -, e l’accusa di tentato omicidio per Filippo Turetta, dopo il ritrovamento di un video in cui lo si vede aggredire l’ex fidanzata Giulia Cecchettin e poi caricarla ferita e sanguinante in macchina. Repubblica apre invece sui disegni di legge “sicurezza” approvati giovedì dal Consiglio dei ministri, che prevedono pene maggiori per alcuni reati e nuove regole per le forze dell’ordine, il Sole 24 Ore si occupa dei pagamenti del PNRR, Avvenire e il Secolo XIX presentano il rapporto della Caritas sull’esclusione sociale, e i giornali sportivi commentano la vittoria nelle qualificazioni agli Europei di calcio dell’Italia, che raggiunge così il secondo posto in classifica che le garantirebbe la qualificazione, e presentano la semifinale delle ATP Finals di tennis di Jannik Sinner.